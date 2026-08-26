Tere encontrará a Ema en casa de Jaime en el capítulo 184 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 184 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) le pedirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) que viaje a Argentina junto a Laura (Agostina Caute).
Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) invitará a Tomás (Gabriel Urzúa) a comer en la casa de Jaime (Francisco Reyes).
Sin embargo, la profesora se llevará una ingrata sorpresa al encontrarse con Ema (Constanza Mackenna) y Manuel (Mario Horton) en la casa de su padre.
Matilde tendrá intenciones de conversar con Josefa
Además, Matilde (Ignacia Baeza) se reunirá con Javiera (Daniela Ramírez) para desahogarse por el complejo momento que está atravesando a nivel mental.
Luego de un tiempo de reflexión, la abogada le dirá a su amiga que la única manera de sanar será hablar con Josefa (Luz Valdivieso), a quien responsabiliza por la muerte de Coke (Diego Muñoz).Ve el capítulo en