Tere encontrará a Ema en casa de Jaime en el capítulo 184 de Reunión de Superados

26 ag. 2026 - 22:40 hrs.

En el avance del capítulo 184 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) le pedirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) que viaje a Argentina junto a Laura (Agostina Caute).

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) invitará a Tomás (Gabriel Urzúa) a comer en la casa de Jaime (Francisco Reyes).

Sin embargo, la profesora se llevará una ingrata sorpresa al encontrarse con Ema (Constanza Mackenna) y Manuel (Mario Horton) en la casa de su padre.

Reunión de Superados / Mega

Matilde tendrá intenciones de conversar con Josefa

Además, Matilde (Ignacia Baeza) se reunirá con Javiera (Daniela Ramírez) para desahogarse por el complejo momento que está atravesando a nivel mental.

Luego de un tiempo de reflexión, la abogada le dirá a su amiga que la única manera de sanar será hablar con Josefa (Luz Valdivieso), a quien responsabiliza por la muerte de Coke (Diego Muñoz).