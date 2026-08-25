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"¿Se acuerda?": Javiera hará desesperada petición a Anita para salvar a Tortu en el capítulo 183 de RDS

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 183 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) estará cansada de las amenazas y presiones de Max (Álvaro Espinoza), por lo que pedirá ayuda.

Precisamente, tras la desaparición de Tortu (Isabella Gómez), Max continuará hablando mal de Javiera, quien estará decidida a que deben cuidar el lazo con su hija a toda costa. 

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Por lo mismo, hará una inesperada petición a Anita (Maricarmen Arrigorriaga) en medio de la lucha judicial que llevarán a cabo. 

Anita
Reunión de Superados / MEGA

Javiera pedirá ayuda a Anita

"Usted se acuerda que me había dicho que Max estaba con desequilibrio mental, ¿se acuerda?", dirá Javiera a Anita, quien responderá que sí, que ella dijo algo parecido.

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Enseguida, Javiera se tomará de esta respuesta y le afirmará "necesito salvar a mi hija, y quiero saber si usted va a testificar a mi favor en el juicio". 

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