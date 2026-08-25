"¿Se acuerda?": Javiera hará desesperada petición a Anita para salvar a Tortu en el capítulo 183 de RDS
En el avance del capítulo 183 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) estará cansada de las amenazas y presiones de Max (Álvaro Espinoza), por lo que pedirá ayuda.
Precisamente, tras la desaparición de Tortu (Isabella Gómez), Max continuará hablando mal de Javiera, quien estará decidida a que deben cuidar el lazo con su hija a toda costa.
Por lo mismo, hará una inesperada petición a Anita (Maricarmen Arrigorriaga) en medio de la lucha judicial que llevarán a cabo.
Javiera pedirá ayuda a Anita
"Usted se acuerda que me había dicho que Max estaba con desequilibrio mental, ¿se acuerda?", dirá Javiera a Anita, quien responderá que sí, que ella dijo algo parecido.
Enseguida, Javiera se tomará de esta respuesta y le afirmará "necesito salvar a mi hija, y quiero saber si usted va a testificar a mi favor en el juicio".Ve el capítulo en