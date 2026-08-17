Reunión de Superados - Capítulo 178: La pelea de Javiera y Max en el colegio
En este capítulo de Reunión de Superados, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) le ofrece su apoyo a Alessandra (Julieta Bartolomé) en su nuevo desafío laboral en Argentina.
La conversación hace que la influencer rompa en llanto, quien no duda en agradecerle a su suegra por ofrecerse a cuidar de su familia.
Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) le ofrece un ascenso a Gustavo (Nicolás Mena) a cambio de su apoyo a su candidatura a la presidencia del centro de padres.
La pelea de Javiera y Max en el colegio
Además, Rubén (Claudio Olate) cita a Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) en el colegio para hablar sobre los problemas que atraviesa Tortu (Isabella Gómez).
Sin embargo, durante la reunión, ambos padres no logran mantener la compostura y protagonizan una tensa discusión, obligando al profesor a intervenir y pedirles que mantengan la calma.Ve el capítulo en
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