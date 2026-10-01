Reunión de Superados - Capítulo 202: El mejor hermano mayor
En este capítulo de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) se fue hasta Loncoche con Laura (Agostina Caute) y Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) para saber qué hizo Jaime (Francisco Reyes) aquella noche.
Para su horror, las mujeres del bar le contarán que Jenny es una experta en "dar vuelta" a los hombres: abogados, solteros, casados y cuicos. El que tiene la última palabra es Hingilberto (Luis Dubó), pero bebió tanto que sigue borracho y apenas se puede poner de pie.
El gesto de Domingo
Josefa (Luz Valdivieso) aceptó ir a la casa de Domingo (Beltrán Izquierdo). El adolescente estaba dispuesto a recibirla solo para no causarle incomodidad a su madre, pero Matilde (Ignacia Baeza) también quiso estar presente.Ir a la siguiente nota
Josefa reveló que su hijo se llamará Carlos, como el padre de Coke (Diego Muñoz). Esa es su manera de hacerlo presente en la vida de este bebé que está por llegar.
Por su parte, Domingo, prometió estar presente en la vida de su nuevo hermano.Ve el capítulo en
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