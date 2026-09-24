Reunión de Superados - Capítulo 199: Domingo descubre que Josefa está embarazada
En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) y Tito (Claudio Castellón) les mienten a sus respectivas familias sobre lo ocurrido durante la última noche que pasaron en Loncoche.
La situación deja furiosas a sus parejas, especialmente a Pili (Paloma Moreno), quien finalmente descubre unas sospechosas marcas en el cuello de su esposo.
Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) entra violentamente a la casa de Javiera (Daniela Ramírez) y la enfrenta con duras amenazas luego de descubrir que su auto fue rayado.
Domingo descubre que Josefa está embarazada
Además, Domingo (Beltrán Izquierdo) tiene su esperado encuentro con Josefa (Luz Valdivieso), con quien busca obtener respuestas sobre la muerte de Coke (Diego Muñoz).
Durante la conversación, el joven se da cuenta de que la psicóloga está embarazada, una revelación que lo deja completamente paralizado.Ve el capítulo en
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