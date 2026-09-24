Jaime y Tito serán expulsados de sus casas en el capítulo 200 de Reunión de Superados

24 sept. 2026 - 22:37 hrs.

En el avance del capítulo 120 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) y Tito (Claudio Castellón) serán expulsados de sus respectivas casas luego de la alocada noche que vivieron en Loncoche.

Producto de esta situación, el empresario y el exfutbolista buscarán alojamiento en el departamento de Manuel (Mario Horton).

Ya en el lugar, Tito no podrá guardar el secreto y le revelará al publicista que Jaime despertó en la misma cama junto a un hombre.

Reunión de Superados / Mega

Nancy y Tomás intentarán contactar a su padre

Además, Nancy (Paulina Hunt) y Tomás (Gabriel Urzúa) intentarán contactar a su fallecido padre.

Para cumplir con su cometido, Mireya (Andrea Eltit) utilizará sus habilidades paranormales y obtendrá un inesperado resultado.