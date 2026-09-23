Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¡La llamará por otro nombre! Andrea escuchará a Samuel susurrar en sueños en el capítulo 28 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 28 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) y Samuel (Francisco Ossa) dormirán en piezas separadas tras el escándalo en el "Doña Aurora". 

Él estará agotado de tantos años de lidiar con los desequilibrios de su esposa, a pesar de lo mucho que la quiere. Mientras, Andrea estará obsesionada con una posible infidelidad, llegando a inspeccionar la ropa de su marido para hallar evidencia. 

Lo más visto de La Baronesa

Un shock para Andrea

Pero con el transcurrir de la noche, los efectos del alcohol disminuirán en ella y tratará de hacer las paces con su marido, al punto de ir hasta su cama y recostarse junto a él. 

La Baronesa / Mega
Ir a la siguiente nota

Al abrazar a Samuel, entrelazarán sus manos y él, dormido, susurrará otro nombre: Clara. 

"¿Qué dijiste?", reclamará ella, encontrando por fin la prueba que necesitaba de que su marido piensa en otra.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto