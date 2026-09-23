¡La llamará por otro nombre! Andrea escuchará a Samuel susurrar en sueños en el capítulo 28 de La Baronesa

23 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 28 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) y Samuel (Francisco Ossa) dormirán en piezas separadas tras el escándalo en el "Doña Aurora".

Él estará agotado de tantos años de lidiar con los desequilibrios de su esposa, a pesar de lo mucho que la quiere. Mientras, Andrea estará obsesionada con una posible infidelidad, llegando a inspeccionar la ropa de su marido para hallar evidencia.

Un shock para Andrea

Pero con el transcurrir de la noche, los efectos del alcohol disminuirán en ella y tratará de hacer las paces con su marido, al punto de ir hasta su cama y recostarse junto a él.

La Baronesa / Mega

Al abrazar a Samuel, entrelazarán sus manos y él, dormido, susurrará otro nombre: Clara.

"¿Qué dijiste?", reclamará ella, encontrando por fin la prueba que necesitaba de que su marido piensa en otra.