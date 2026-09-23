León no aceptará un "no" y visitará a Antonio en plena noche durante el capítulo 28 de La Baronesa

23 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 28 de La Baronesa, León (César Caillet) llamará a Antonio (Carlos Díaz) para invitarlo a pasar esa noche en su departamento, pero la respuesta del abogado será muy fría: mañana hablarán.

El médico no se tomará a bien la reacción de su amante y le exigirá saber cuál es el problema. "¿A ti te pasa algo conmigo? ¿Estás molesto por algo?", preguntará con insistencia.

Antonio estará en la cocina y al ver llegar a Clara (Lorena Bosch), cortará abruptamente el contacto, dejando a León frustrado.

La Baronesa / Mega

A altas horas de la noche

En su dormitorio y ya preparado para dormir, Antonio verá a Paula (Francisca Armstrong), quien le comunicará que tiene visita.

Será el doctor Insulza, incapaz de esperar a solucionar sus problemas con el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela), a pesar de que ya sea de noche.