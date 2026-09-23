"Por primera vez, pensé en separarme": Samuel está desgastado con los arranques de Andrea en La Baronesa
En el capítulo 27 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) llegó completamente agotado del restaurante, tras dar la cara por la bochornosa escena de celos que Andrea (Catalina Guerra) causó frente a los Márquez.
"Hoy, por primera vez, pensé, en serio, separarme de tu mamá. Hay cosas que son perdonables y hay otras cosas que no, definitivamente no...", le dijo a Javier (Simón Pesutic) después de esa olvidable jornada.
Sin embargo, su hijo mayor encendió las alarmas: si Samuel se separa de Andrea, ese sería el fin de su madre.Ir a la siguiente nota
La gran carga de Samuel
Andrea puede convertirse en una piedra en el zapato para Emilia (Octavia Bernasconi), aunque Samuel reconoció que él no tuvo que lidiar con suegros problemáticos porque los padres de su esposa nunca aprobaron su unión.
"Yo sé que no es mi caso, pero desde que a tu mamá sus papás le dieron la espalda, yo he sido para ella, marido y papá y yo de eso último estoy agotado, ¿se entiende?", expresó con cansancio.Ve el capítulo en
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