"Sé que te gusta mi marido": Andrea montó una pública escena de celos contra Clara en La Baronesa
En el capítulo 26 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) alzó su copa para brindar y agradecer la valentía que tuvo Samuel (Francisco Ossa). De hecho, se sintió tranquila de que Javier (Simón Pesutic) sea el hombre que acompañe a su hija porque tenía muy buen ejemplo de su padre.
Y mientras todos celebraban en el "Doña Aurora", Andrea (Catalina Guerra) llegó pasada de copas y con los celos a flor de piel.
"Bravo, Clarita. Felicitaciones... ¿No te pudiste aguantar y tuviste que hablar de mi marido en tu discursito? Mírame y dime toda la verdad, ¡dímela! No te confundas conmigo porque yo no tengo un pelo de estúpida. Sé que te gusta mi marido", dijo la recién llegada, armando un escándalo frente a todos.Ir a la siguiente nota
Clara se pone firme
Javier intentó calmar a su madre, pero no hubo caso. Andrea seguía acusando a Clara ante los Márquez.
Clara, quien por lo general es muy calmada, esta vez sacó carácter para que se termine esta vergonzosa situación. "A ver, Andrea, tú y yo vamos a tener esta conversación en privado. Ni mi familia ni tu hijo se merecen este escándalo".Ve el capítulo en
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