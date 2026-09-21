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"No voy a dejar que nada te pase": Samuel protegió a Clara de los delincuentes en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 25 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) no se bajó del auto al ver a los encapuchados apuntándole. En su lugar, retrocedió y ganó velocidad para escapar, mientras le ordenaba a Clara (Lorena Bosch) llamar a la policía. 

Tras dar algunas vueltas con los antisociales siguiéndoles de cerca, Samuel entró al estacionamiento de un edificio y decidió refugiarse ahí, a la espera de ayuda.

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Clara tenía la intención de escapar a pie, pero Toledo la retuvo entre sus brazos para darle seguridad. Tenía razón porque, en la superficie, tanto detectives como delincuentes comenzaron a intercambiar disparos.

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"Yo no voy a dejar que nada te pase", afirmó Samuel mientras el fuego cruzado los tenía aterrados y cuando todo cesó, un contingente de policías los alcanzó en el subterráneo. 

"Tuvimos un enfrentamiento, pero se dieron a la fuga. Los estamos buscando", dijo una de las policías. 

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