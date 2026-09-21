Paula provocó a Daniel para que confiese el amorío con Francesca en La Baronesa

21 sept. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 25 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) fue a la cocina del "Doña Aurora" para ver a su hermano, pero se lo encontró de muy mal humor tras discutir con su abuela.

Ella entonces sacó de un bolsillo el llavero que Daniel (Francisco Reyes Cristi) había perdido. Él le agradeció el gesto y quiso saber dónde lo encontró. "Entremedio de las sábanas de la Francesca", respondió Paula.

Luego, la joven intentó interrogar a su hermano y saber por qué las llaves estaban en un lugar tan peculiar, pero solo consiguió molestar todavía más a Daniel.

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Y ella, que no sabe cuándo detenerse, siguió provocando al chef para que le confesara qué pasó: "Francesca encontró las llaves ahí tiradas y las metió adentro de su cama para acordarse de llevártelas después, eso fue, porque sería eso o que tiene como un fetiche con las llaves...".

Esto terminó de colmarle la paciencia a Daniel. "Escúchame: el Nico y la Francesca lo están pasando pésimo, ¿ya? Ahora, déjate de inventar leseras", le ordenó.