¿Qué planea hacer? Samuel sacó un arma de su caja fuerte y fue sorprendido por Javier en La Baronesa

21 sept. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 25 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) regresó a su casa después de vivir una experiencia de vida o muerte y lo único que se encontró fueron los injustificables celos de Andrea (Catalina Guerra).

Cansado, subió las escaleras para escapar de su histeria y se encerró en el dormitorio, sin poder dejar de a pensar en la fragilidad de Clara (Lorena Bosch) mientras temblaba entre sus brazos.

"Sal de mi cabeza, por favor. Sal de mi cabeza, Clara", susurró para sí, dando cuenta de un nuevo sentimiento que empieza a aflorar.

La Baronesa / Mega

El escondite

El verdadero problema está en las personas detrás del ataque que vivió esa tarde: León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz).

Caminando lentamente, Samuel abrió una caja fuerte que escondía en su habitación y sacó una pistola. Javier (Simón Pesutic) entró para ver cómo estaba su padre y lo sorprendió con el arma en la mano. "¿Y eso?", preguntó.