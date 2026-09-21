"Perdimos la posibilidad de arreglar dos problemas": León sorprende con fría frase sobre Clara en La Baronesa

21 sept. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 25 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) recibió una llamada de Clara (Lorena Bosch). Ella iba en el auto de Samuel (Francisco Ossa) cuando fueron interceptados por un grupo de asaltantes. Afortunadamente, nada malo pasó.

El abogado salió de casa, siguiendo a León (César Caillet), molesto porque el plan para deshacerse de Toledo salió peor de lo previsto.

Antonio y León enfrentados

Los amantes discutieron en la calle por el desastre; las cosas no debieron salir así. "Casi matan a Clara. Mira, aunque te duela, a mí Clara me importa y siempre me va a importar", señaló el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela).

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"¿Qué hacía Clara en el auto de Samuel, entonces? En una de esas perdimos la posibilidad de arreglar dos problemas de una sola vez", contestó el médico con una mezcla de celos y total indiferencia por el bienestar de su principal rival en la vida de Antonio.

El abogado se fue y él se quedó solo. Pronto, recibió una llamada de los matones que contrató, contándole muy tarde que el plan falló.