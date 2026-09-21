"Estas cosas me gustan resolverlas de frente": Samuel confrontará a León en el capítulo 26 de La Baronesa

21 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 26 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) irá al departamento de León (César Caillet) para aclarar cuentas, porque algo en su interior le dice que los hombres que lo atacaron esa tarde fueron enviados por el médico.

Sin inmutarse, el doctor Insulza lo recibirá en su casa sin dar muestras de preocupación o arrepentimiento.

"Pensé que había quedado todo claro en la consulta. Supe lo que viviste hoy, me alegra que estés bien", le dirá al padre de Javier (Simón Pesutic).

La Baronesa / Mega

Pero en lugar de perder la compostura, Samuel demostrará que tiene más carácter del que León imaginaba: "Tú y Antonio me mandaron a matar y estas cosas me gustan resolverlas así, de frente, sin intermediarios".

¿León se sacará la máscara y admitirá que él planificó todo? ¿Qué quiere hacer Samuel?