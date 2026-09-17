Con Nicolás al lado: Paula descubrió íntimo objeto de Daniel en la cama de Francesca en La Baronesa
En el capítulo 24 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) acompaña a Nicolás (Andrew Bargsted) a su casa y encuentra algo de Daniel (Francisco Reyes Cristi) en la cama de Francesca (Katyna Huberman).
La hermana de Emilia (Octavia Bernasconi) sigue a Nicolás a su hogar, quien todavía está enojado con ella por haberlos grabado sin su consentimiento, y le intenta pedir perdón, pero el personal trainer deja las diferencias y le ofrece comer algo.
En ese momento, Nicolás llama a su mamá, pero no recibe respuesta, por lo que ingresa a su habitación y no la encuentra en esta, además de ver la cama desordenada.
Paula esconde llaves de Daniel
"¿Vieja? No está acá y la cama quedó deshecha...", dice Daniel, instante en el que se gira para abrir la ventana y llamar a su mamá.
Es en ese momento donde Paula mira hacia la cama y descubre las características llaves de Daniel con la figura de Pikachu, por lo que decide esconderlas antes que las vea su amigo.
Al darse vuelta, Nicolás nota la cara de preocupación de Paula y le pregunta qué pasó, pero ella cambia de tema rápidamente.Ve el capítulo en
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