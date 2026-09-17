Con Nicolás al lado: Paula descubrió íntimo objeto de Daniel en la cama de Francesca en La Baronesa

17 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 24 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) acompaña a Nicolás (Andrew Bargsted) a su casa y encuentra algo de Daniel (Francisco Reyes Cristi) en la cama de Francesca (Katyna Huberman).

La hermana de Emilia (Octavia Bernasconi) sigue a Nicolás a su hogar, quien todavía está enojado con ella por haberlos grabado sin su consentimiento, y le intenta pedir perdón, pero el personal trainer deja las diferencias y le ofrece comer algo.

En ese momento, Nicolás llama a su mamá, pero no recibe respuesta, por lo que ingresa a su habitación y no la encuentra en esta, además de ver la cama desordenada.

Paula esconde llaves de Daniel

"¿Vieja? No está acá y la cama quedó deshecha...", dice Daniel, instante en el que se gira para abrir la ventana y llamar a su mamá.

Es en ese momento donde Paula mira hacia la cama y descubre las características llaves de Daniel con la figura de Pikachu, por lo que decide esconderlas antes que las vea su amigo.

La Baronesa / MEGA

Al darse vuelta, Nicolás nota la cara de preocupación de Paula y le pregunta qué pasó, pero ella cambia de tema rápidamente.