"No quiero que me digas...": Faloon Larraguibel se enfurecerá con Rai Cerda tras revelación de Oriana Marzoli
En el avance del capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli liderará una actividad que pondrá a varios en jaque.
En un momento, la española leerá los mensajes que le ha enviado Rai Cerda a través de redes sociales y contará que era bastante diferente cuando le coqueteaba a ella.
La situación enfurecerá a Faloon Larraguibel y cuando estén a solas, tendrá duras palabras para su expareja: "No quiero que me digas nada más, no quiero que me dirijas la palabra".
El enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba
En esa misma dinámica, Julio César Rodríguez mencionará el famoso episodio "Con la ropa no" y Bárbara Córdoba y Oriana Marzoli tendrán un tenso cruce por quién hizo famosa a quién.
Finalmente, Faloon Larraguibel perderá un vaporizador y preguntará dónde está. Camila Nash le comentará que alguien lo dejó debajo de su almohada y tendrán una fuerte pelea.
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