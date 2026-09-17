"No quiero que me digas...": Faloon Larraguibel se enfurecerá con Rai Cerda tras revelación de Oriana Marzoli

17 sept. 2026 - 01:15 hrs.

En el avance del capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli liderará una actividad que pondrá a varios en jaque.

En un momento, la española leerá los mensajes que le ha enviado Rai Cerda a través de redes sociales y contará que era bastante diferente cuando le coqueteaba a ella.

La situación enfurecerá a Faloon Larraguibel y cuando estén a solas, tendrá duras palabras para su expareja: "No quiero que me digas nada más, no quiero que me dirijas la palabra".

Volverías con tu ex? 2

El enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba

En esa misma dinámica, Julio César Rodríguez mencionará el famoso episodio "Con la ropa no" y Bárbara Córdoba y Oriana Marzoli tendrán un tenso cruce por quién hizo famosa a quién.

Finalmente, Faloon Larraguibel perderá un vaporizador y preguntará dónde está. Camila Nash le comentará que alguien lo dejó debajo de su almohada y tendrán una fuerte pelea.