El Ex-tendido - Capítulo 1: Las confesiones de Ludmila Ksenofontova

16 sept. 2026 - 21:40 hrs.

En el primer capítulo de El Ex-Tendido, Poli Flores tuvo una íntima conversación con Ludmila Ksenofontova, participante que decidió renunciar a Volverías Con Tu Ex? 2.

Este nuevo programa del Área Digital de Mega contará con la presencia, semana a semana, de los últimos eliminados de Volverías Con Tu Ex? 2 para conocer todos los detalles de su participación en el reality.

En esta ocasión, Ludmila Ksenofontova inició la entrevista repasando lo que fue el día de su renuncia, el cariño de sus compañeros, así como la motivación y cuándo tomó la decisión de abandonar el encierro.

Ludmila Ksenofontova en El Ex-Tendido

Asimismo, habló por qué se enojó tanto con Álvaro Ballero tras el mensaje que le envió el exchico reality, así como de los límites que debió instaurar antes en su vínculo con su expareja.

De igual forma, contó que para ella una grata sorpresa fue Luis Mateucci, mientras que no volvería a convivir con Fernanda Brown, ya que descubrió que era una persona muy chistosa, pero al mismo tiempo muy buena para el chisme y lo estaba buscando constantemente.

Finalmente, se refirió a una comentada situación que ocurrió cuando Ballero reingresó al encierro y quiso grabar varias veces su salida.

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