¿Se arrepiente? Ludmila Ksenofontova explica su renuncia a Volverías Con Tu Ex? 2

16 sept. 2026 - 22:32 hrs.

En el primer capítulo de El Ex-tendido, Ludmila Ksenofontova habló de lo que la llevó a abandonar Volverías Con Tu Ex? 2.

Precisamente, en conversación con la periodista Poli Flores, la bailarina rusa repasó todo lo que la llevó a abandonar el encierro, y es que, siendo uno de los personajes más queridos y aplaudidos tanto por sus compañeros como por el público, tomó la decisión de dejar el reality.

"La decisión fue difícil; yo sentía que tenía que estar con mis niños, pero también sentía que era injusto para mí. ¿Por qué? Si yo estaba súper bien, no estaba haciendo nada malo, estaba pasándola bien, estaba trabajando porque al final uno va a trabajar, entonces yo sentía esa injusticia hacia mí", dijo en un comienzo.

La compleja renuncia de Ludmila Ksenofontova

Dicho esto, explicó que muchos la critican por estar en un reality. "Muchos dicen: 'Primero eres mamá', sí, pero también primero soy mujer y también, si estoy allá, es por mis niños. Yo no trabajo para mí. Yo trabajo para la familia".

Enseguida, Poli consultó a la bailarina si es que se arrepentía de renunciar a Volverías Con Tu Ex? 2, a lo que ella afirmó que "no, para nada. De hecho, la decisión me tomó varios días y este día, cuando ya salía, ya había tomado la decisión y lo había asumido antes, un par de días antes. En esos capítulos donde yo lloro, es donde asumo lo que voy a hacer".

"Esta pena la había pasado antes, la decisión la había tomado antes y estaba preparada", cerró Ludmila.

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