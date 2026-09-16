Ludmila Ksenofontova confiesa con qué participante no volvería a convivir en Volverías Con Tu Ex? 2
En el primer capítulo de El Ex-tendido, Ludmila Ksenofontova decidió confesar con qué compañero o compañera de Volverías Con Tu Ex? 2 no volvería a convivir.
Precisamente, en una charla con la periodista Poli Flores, se le preguntó a la bailarina rusa por la persona con la que no le gustaría volver a vivir juntos y compartir un mismo espacio.
Bajo este contexto, y después de pensar un rato la pregunta, Ludmila fue firme y dijo Fernanda Brown, sin entrar en muchos detalles al principio.
Ludmila entrega sus razones
"Fernanda, no sé si ella actuaba o realmente es así, pero ella buscaba los cahuines y es muy chistosa, pero después sentía que buscaba los cahuines", expresó.
En esa línea, afirmó que "entonces de verdad como que dije 'no, voy a alejarme un poquito' porque además te podía meter en un cahuin que tú nada que ver. Entonces yo prefiero no estar ahí".
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