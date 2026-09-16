"Tengo 23 hernias...": Faloon revelará complejo estado de salud en medio de pelea con Mateucci

16 sept. 2026 - 10:50 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 la casa explotará. Oriana Marzoli seguirá acorralando sin piedad a las exparejas y Faloon Larraguibel se referirá al complejo problema de salud que la afecta.

Bárbara Córdoba desatará su furia contra Oriana tras hacer inadecuado gesto en su cama: la llenará de pimienta. La polémica española no dará tregua. Esta noche se verá cómo Oriana seguirá enfrentando a Raimundo Cerda, sosteniendo que su quiebre con Faloon Larraguibel fue un tongo, y cómo volverá a chocar de frente con la trasandina.

Para sacar de quicio a Bárbara (quien en la primera temporada lanzó toda la ropa de Oriana a la piscina), Marzoli tomará una venganza provocadora: irá a almorzar directamente en su cama. Pero Bárbara no se quedará de brazos cruzados y la encarará llenándole el plato con pimienta.

También, Luis Mateucci le confesará a Oriana que ya no soporta a Nico Solabarrieta. En paralelo, estallará una nueva guerra entre Raimundo y Luis. Rai, furioso, le contará a Oriana que Luis fue un mal amigo con Nicolás Solabarrieta, cuando en medio de una discusión, el argentino empezó a ventilar cosas privadas de la expareja, pese a ser supuestamente amigos. Mateucci solo atinará a reírse, desatando la furia de Rai y una discusión a gritos que paralizará la casa. "Te molesta que te saquen esa cara de m… falsa, fuiste horrible con un amigo, respeta a tus amigos, respeta a tu gente, respeta a tus mujeres, respeta a alguien. No respeta nada", le gritará Cerda. "Me chupa un hue... lo que puedan decir ustedes, vos, vos, vos y vos", gritará Mateucci, apuntando a Rai, Austin y Nicolás.

La confesión de Faloon Larraguibel

Pero el caos no terminará ahí. Antes de la competencia, Flavia, Camila y Mateucci tomarán el cuello ortopédico de Faloon Larraguibel y ella los descubrirá en plena burla. "Parece una esponjita de maquillaje. Para que vea la gente cómo le están mintiendo, esto es algodón", dirá Luis, mostrando el cuello que Faloon usa para dormir. "No sirve, hasta la almohada del avión afirma más que esta h…", comentará Camila. Faloon explotará: "¡No vuelvas a tocar mis cosas! ¡En serio!", le gritará repetidas veces a Luis. "Y ustedes, el parcito, no se vengan a reír", les dirá a Camila y Flavia. "Pero si es chistosa la h… po. Con los accesorios de Faloon, no. Con el collar de Faloon, no", responderá sarcástica Camila. "Conmigo no se metan", insistirá Faloon. "Es que ando con dolor de cuello", se burlará Mateucci. "¿Cómo no puede respetar el metro cuadrado de una persona? Se está burlando y yo tengo 23 hernias en la cervical, una semana antes de venir, tengo que usarlo, no lo voy a usar por gusto, qué imbécil", cerrará Faloon, enrabiada.

Volverías con tu ex? 2

Finalmente, se realizará una nueva competencia de duplas que cambiará todo el juego. Faloon y Rai ganarán con amplia ventaja y se convertirán en los inmunes de la semana, mientras que Yasmín y Mariano obtendrán el último lugar, quedando como los primeros amenazados de la semana.

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