Kaoto quedó destruido tras la salida de Ludmila Ksenofontova: Se refugió en sus compañeros
En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto quedó destruido luego de la renuncia de Ludmila Ksenofontova.
Todos los participantes fueron a dejar a la patinadora rusa a la entrada de la casona y la abrazaron, recordándole lo mucho que la querían.
El último en despedirse fue Carlos Águila, quien también le demostró todo su cariño y ella le prometió que iba a pensar en él.
El momento más triste de Kaoto
Posteriormente, Kaoto ingresó a la casona y se fue directamente hacia su habitación, mientras Rai Cerda y Estefanía Marquis lo seguían.
El ingeniero abrazó a Carlos Águila y él rompió en un profundo llanto, recibiendo lindas palabras de vuelta: "Estoy contigo, hermano".
Posteriormente, llegaron a la escena La Guarén y Yasmín Valdés, quienes estaban tan afectadas como su compañero.
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