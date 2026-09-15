Kaoto quedó destruido tras la salida de Ludmila Ksenofontova: Se refugió en sus compañeros

15 sept. 2026 - 23:10 hrs.

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto quedó destruido luego de la renuncia de Ludmila Ksenofontova.

Todos los participantes fueron a dejar a la patinadora rusa a la entrada de la casona y la abrazaron, recordándole lo mucho que la querían.

El último en despedirse fue Carlos Águila, quien también le demostró todo su cariño y ella le prometió que iba a pensar en él.

El momento más triste de Kaoto

Posteriormente, Kaoto ingresó a la casona y se fue directamente hacia su habitación, mientras Rai Cerda y Estefanía Marquis lo seguían.

Volverías con tu ex? 2

El ingeniero abrazó a Carlos Águila y él rompió en un profundo llanto, recibiendo lindas palabras de vuelta: "Estoy contigo, hermano".

Posteriormente, llegaron a la escena La Guarén y Yasmín Valdés, quienes estaban tan afectadas como su compañero.