Esta fue la reacción de Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba al ver a Oriana Marzoli en Volverías con tu ex? 2

15 sept. 2026 - 23:41 hrs.

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llegó a la casona y puso a varios de los participantes bastante nerviosos.

La española empezó a saludar a los presentes, mientras que desde lejos, Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba la observaban. En ese instante, habló con Nicole Moreno y le recordó su famosa "tregua".

"Ah, ridícula, qué estúpida", lanzó la animadora chilena, mientras que la trasandina miraba con la misma expresión.

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba

En ese momento, Yasmín Valdés le preguntó a Faloon Larraguibel si no se llevaba con Oriana Marzoli y ella lanzó un rotundo no.

Luego, la "reina de los realities" siguió conociendo a los participantes y se dio cuenta que la comunicadora y Bárbara Córdoba la estaban mirando desde lejos: "Qué monas ellas, esperándome, como dándome la bienvenida, la triunfal".

Finalmente, ambas decidieron retirarse del lugar y la española volvió al ataque: "Qué ordinarias, es que la ordinariez... eso da igual que pasen los años, eso se tiene en el ADN".