Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Esta fue la reacción de Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba al ver a Oriana Marzoli en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llegó a la casona y puso a varios de los participantes bastante nerviosos.

La española empezó a saludar a los presentes, mientras que desde lejos, Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba la observaban. En ese instante, habló con Nicole Moreno y le recordó su famosa "tregua".

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Ah, ridícula, qué estúpida", lanzó la animadora chilena, mientras que la trasandina miraba con la misma expresión.

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba

En ese momento, Yasmín Valdés le preguntó a Faloon Larraguibel si no se llevaba con Oriana Marzoli y ella lanzó un rotundo no.

Ir a la siguiente nota

Luego, la "reina de los realities" siguió conociendo a los participantes y se dio cuenta que la comunicadora y Bárbara Córdoba la estaban mirando desde lejos: "Qué monas ellas, esperándome, como dándome la bienvenida, la triunfal".

Finalmente, ambas decidieron retirarse del lugar y la española volvió al ataque: "Qué ordinarias, es que la ordinariez... eso da igual que pasen los años, eso se tiene en el ADN".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos