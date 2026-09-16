Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 61: Ludmila Ksenofontova dio un paso al costado y renunció

16 sept. 2026 - 00:23 hrs.

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova juntó a sus compañeros en la casona para contarles que tomó la decisión de irse del encierro, para solucionar temas personales.

La mayoría de los participantes quedó en shock con la noticia y Kaoto, Yasmín Valdés y La Guarén lloraron desconsolados por la salida de la patinadora.

Tras lo anterior, la artista rusa conversó con Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez sobre sus motivos y les pidió, extraordinariamente, que Noelia Márquez, quien había sido recientemente eliminada, tomara su lugar y ellos accedieron.

Luego, Ludmila Ksenofontova fue acompañada por todos sus amigos hasta el portón del resort y la despidieron cariñosamente.

Volverías con tu ex? 2

La polémica llegada de Oriana Marzoli

Al otro día, Oriana Marzoli llegó en gloria y majestad a la casona y de inmediato, puso a varios de los participantes en aprietos.

Faloon Larraguibel y Bárbara Córdoba decidieron retirarse ante la presencia de la enemiga que tienen en común y recibieron su respuesta de vuelta.

Finalmente, la española cuestionó a varios de los famosos, como a Austin Palao y a Nico Solabarrieta, sobre situaciones que los dejaron muy complicados.