Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 57: Noelia Márquez demostró su romántico interés en Luis Mateucci

09 sept. 2026 - 00:23 hrs.

En el capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, los nuevos participantes tuvieron la oportunidad de realizar citas rápidas para saber más sobre sus compañeros.

Noelia Márquez conversó con Luis Mateucci y le dijo directamente que le interesaba románticamente, pero recibió una inesperada y dura respuesta de su parte. Austin Palao y Tom Brusse también fueron parte de la entretenida dinámica.

Manuel González por su parte, coqueteó con Camila Nash y con Nicole Moreno, a quienes quiere seguir conociendo.

Volverías con tu ex? 2

Una dura competencia de salvación

Se realizó una nueva competencia de salvación y en la antesala, Noelia Márquez encaró a Camila Nash por llamarla la "nueva" y no por su nombre y ella aseguró que la iba a sacar del reality.

Posteriormente, fueron los hombres los que se llevaron el mayor peso de la prueba y Tom Brusse terminó siendo amenazado y atendido en enfermería.

Finalmente, Faloon Larraguibel le lanzó un coqueto e inesperado comentario a Luis Mateucci y Rai Cerda le pidió serias explicaciones.