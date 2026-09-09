Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 57: Noelia Márquez demostró su romántico interés en Luis Mateucci Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 57: Noelia Márquez demostró su romántico interés en Luis Mateucci

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, los nuevos participantes tuvieron la oportunidad de realizar citas rápidas para saber más sobre sus compañeros. 

Noelia Márquez conversó con Luis Mateucci y le dijo directamente que le interesaba románticamente, pero recibió una inesperada y dura respuesta de su parte. Austin Palao y Tom Brusse también fueron parte de la entretenida dinámica.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Manuel González por su parte, coqueteó con Camila Nash y con Nicole Moreno, a quienes quiere seguir conociendo.

Volverías con tu ex? 2

Una dura competencia de salvación

Se realizó una nueva competencia de salvación y en la antesala, Noelia Márquez encaró a Camila Nash por llamarla la "nueva" y no por su nombre y ella aseguró que la iba a sacar del reality.

Ir a la siguiente nota

Posteriormente, fueron los hombres los que se llevaron el mayor peso de la prueba y Tom Brusse terminó siendo amenazado y atendido en enfermería.

Finalmente, Faloon Larraguibel le lanzó un coqueto e inesperado comentario a Luis Mateucci y Rai Cerda le pidió serias explicaciones. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos