Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 52: La llegada de Faloon Larraguibel causó estragos

01 sept. 2026 - 00:36 hrs.

En el capítulo 52 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y Luis Mateucci conversaron seriamente sobre la fuerte pelea que tuvieron y limaron asperezas.

Kaoto se sinceró con Rai Cerda y le contó que estaba "in love" de Ludmila Ksenofontova y que hace mucho tiempo que no se sentía así.

Justo en ese instante, se abrieron las compuertas de la casona e ingresó Faloon Larraguibel, dejando a todos completamente impactados, más aún a su expareja.

Volverías con tu ex? 2

La discusión de Faloon Larraguibel y Luis Mateucci

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel se presentó ante su compañeros y los constantes comentarios de Luis Mateucci provocaron un tenso momento.

Luego, Rai Cerda le pidió a su expareja poder conversar a solas y ella le enrostró los besos que se había dado en las actividades. No solo lo anterior, pues también pelearon por que él defendió a Fran Maira de los comentarios de Austin Palao.

Finalmente, llega el detector de mentiras, actividad que puso en jaque a la nueva participante y a La Guarén, con inesperadas preguntas.