Faloon Larraguibel confesará si ingresó a Volverías con tu ex? 2 para volver con Rai Cerda

01 sept. 2026 - 00:44 hrs.

En el avance del capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel se someterá al detector de mentiras y será puesta en complejas situaciones.

En primera instancia, le consultarán si tomó la oportunidad de ingresar al reality para retomar su relación amorosa con Rai Cerda.

No solo lo anterior, pues también le preguntarán directamente si le hizo brujería a su expareja, considerando lo que le había dicho anteriormente la tarotista al ingeniero.

Volverías con tu ex? 2

El regaloneo de Kaoto y Ludmila

La situación anterior generará una fuerte discusión entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda, llegando incluso a decirse cosas muy fuertes.

Finalmente, Kaoto y Ludmila Ksenofontova se acostarán juntos y regalonearán románticamente, incluso, debajo de las sábanas.