Kaoto abrió su corazón por Ludmila Ksenofontova y sorprendió con romántica confesión: "Estoy in love..."
En el capítulo 52 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto se sinceró y abrió su corazón con respecto a lo que siente por Ludmila Ksenofontova.
Carlos Águila y Rai Cerda dieron un paseo por el patio de la casona cuando, cuando el exesposo de Estefi Marquis se atrevió a lanzar una inesperada declaración.
"Estoy in love mal", expresó el ingeniero informático.
El corazón de Kaoto
Rai Cerda quedó sorprendido y le comentó a su amigo que nunca había estado con una mujer como Ludmila Ksenofontova y él estuvo de acuerdo.
"La quiero a fondo, me da paz, me da tranquilidad, me dan ganas de agarrarla y darle un beso", expresó Kaoto muy ilusionado.
"¿Cuándo te había visto así, hermano?", lanzó finalmente el ex de Faloon Larraguibel.
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