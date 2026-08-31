Kaoto abrió su corazón por Ludmila Ksenofontova y sorprendió con romántica confesión: "Estoy in love..."

31 ag. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 52 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto se sinceró y abrió su corazón con respecto a lo que siente por Ludmila Ksenofontova.

Carlos Águila y Rai Cerda dieron un paseo por el patio de la casona cuando, cuando el exesposo de Estefi Marquis se atrevió a lanzar una inesperada declaración.

"Estoy in love mal", expresó el ingeniero informático.

Volverías con tu ex? 2

El corazón de Kaoto

Rai Cerda quedó sorprendido y le comentó a su amigo que nunca había estado con una mujer como Ludmila Ksenofontova y él estuvo de acuerdo.

"La quiero a fondo, me da paz, me da tranquilidad, me dan ganas de agarrarla y darle un beso", expresó Kaoto muy ilusionado.

"¿Cuándo te había visto así, hermano?", lanzó finalmente el ex de Faloon Larraguibel.