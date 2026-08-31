Luis Mateucci le pidió disculpas a Nico Solabarrieta tras fuerte conflicto: "Yo sé que me pasé"

31 ag. 2026 - 23:27 hrs.

En el capítulo 52 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Nico Solabarrieta conversaron sobre la fuerte pelea que tuvieron hace unos días.

Recordemos que unos episodios atrás, el exfutbolista acusó a su amigo de estar hablando a sus espaldas, lo cual desencadenó una pelea que terminó involucrando hasta a las familias.

Tras lo anterior, el trasandino fue el primero en disculparse: "Yo sé que me pasé, lo admito, te pido disculpas, se me va la olla, las cosas como son, pero yo tampoco te critiqué, no abrí las puertas, si vos me hubieras venido a preguntar si había hablado de más anoche, yo te lo hubiera dicho, hablé de más, pero no en forma de pelar".

Volverías con tu ex? 2

La petición de Nico Solabarrieta

Nico Solabarrieta escuchó atentamente a su compañero y respondió: "Está bien, me puede pelar toda la casa, pero si me dolería si venía de ti o de Austin".

También, el hijo de Ivette Vergara le hizo una sincera petición a Luis Mateucci: "Si tus disculpas son genuinas, es que también te acerques a la Valentina y le pidas perdón por haber mencionado algo de eso. Lo otro todo bien, ya está, no nos fuimos a las piñas, no nos sacamos la madre".

Finalmente, el exfutbolista le explicó al argentino que lo que le molestó fue que no conversara con él lo que pensaba: "Pero que lo digas con otras personas, que me pelan...".