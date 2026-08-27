"Eres peor que Ballero": Luis Mateucci lanzó dura e inesperada crítica contra Kaoto
En el capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci recibió una tensa pregunta de parte de Otakin sobre sus compañeros.
El influencer puso en aprietos a su amigo y le dijo: "Y si hay una fanático más grande que Mateucci, ese soy yo. Luchito, tú que siempre vas de frente, quiénes de la casa son los más verdaderos y quiénes son los más doble cara, mójate el potito, besitos".
En primera instancia, el argentino nombró a los hombres del reality y aseguró que no tenía mayores problemas, hasta que llegó a Kaoto.
La defensa de Kaoto
Según Luis Mateucci, Kaoto estaba teniendo un doble discurso: "Lo encuentro que está falso últimamente, es el típico mar... sonriente, va de frente y amigos y por detrás, cuando Bárbara dijo que se iba a vengar por lo de la muñeca, dijo 'anda a decirle que la tiene chica' ¿Tú te piensas que ese es un juego que me va a doler? Si Bárbara vino y me lo dijo, es una pelea de hombres".
No solo lo anterior, pues el argentino también involucró a Ludmila Ksenofontova: "¿Crees que está para un pend... como tú? Le dijiste a Ballero... y eres peor que Ballero".
Finalmente, Carlos Águila quiso bajarle el perfil a la situación, pero igualmente respondió: "Con el tiempo yo he demostrado quién soy, no tengo nada que decir, nada más, vamos arriba, inmunes".
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Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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