27 ag. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci recibió una tensa pregunta de parte de Otakin sobre sus compañeros.

El influencer puso en aprietos a su amigo y le dijo: "Y si hay una fanático más grande que Mateucci, ese soy yo. Luchito, tú que siempre vas de frente, quiénes de la casa son los más verdaderos y quiénes son los más doble cara, mójate el potito, besitos".

1 ¿Qué le habrá pasado? Ludmila Ksenofontova romperá en llanto y Nicole Moreno la consolará 2 "Qué pend... que son": Mariano Brozincevic acusará de "trampa" a Nico Solabarrieta y a La Guarén 3 "Eres peor que Ballero": Luis Mateucci lanzó dura e inesperada crítica contra Kaoto 4 "Sobrepasó todos los límites": Nicole Moreno protagonizó fuerte pelea con Bárbara Córdoba en la ducha 5 Tensa situación en la ducha enfuerecerá a Nicole Moreno con Bárbara Córdoba: "Eso no se hace" Lo más visto de Volverías con tu Ex

En primera instancia, el argentino nombró a los hombres del reality y aseguró que no tenía mayores problemas, hasta que llegó a Kaoto.

Volverías con tu ex? 2

La defensa de Kaoto

Según Luis Mateucci, Kaoto estaba teniendo un doble discurso: "Lo encuentro que está falso últimamente, es el típico mar... sonriente, va de frente y amigos y por detrás, cuando Bárbara dijo que se iba a vengar por lo de la muñeca, dijo 'anda a decirle que la tiene chica' ¿Tú te piensas que ese es un juego que me va a doler? Si Bárbara vino y me lo dijo, es una pelea de hombres".

No solo lo anterior, pues el argentino también involucró a Ludmila Ksenofontova: "¿Crees que está para un pend... como tú? Le dijiste a Ballero... y eres peor que Ballero".

Finalmente, Carlos Águila quiso bajarle el perfil a la situación, pero igualmente respondió: "Con el tiempo yo he demostrado quién soy, no tengo nada que decir, nada más, vamos arriba, inmunes".