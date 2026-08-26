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"Qué pend... que son": Mariano Brozincevic acusará de "trampa" a Nico Solabarrieta y a La Guarén

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic y Nico Solabarrieta nuevamente se enfrascarán en una fuerte discusión.

En medio de la primera competencia de la semana, el exfutbolista y La Guarén querrán saber más de la prueba y el trasandino los acusará de trampa: "¿Por qué se están subiendo así, cuál es la idea, hacer trampa antes? Qué pendejos que son".

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El hijo de Ivette Vergara perderá la paciencia y enfrentará a su compañero, generando una tensa situación frente a sus compañeros y al equipo técnico: "¿Qué te andas metiendo en mis hue...? Qué me vas a ganar, patético". 

Volverías con tu ex? 2

La pregunta que pondrá en jaque a Rai Cerda

Por otro lado, Rai Cerda recibirá una impactante pregunta de parte de una seguidora del reality: "¿Qué harías si yo te dijera que Faloon tiene una nueva relación afuera del reality?". 

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Finalmente, los conflictos no cesarán y Bárbara Córdoba y Nicole Moreno se pelearán nuevamente, pero ahora en plena ducha.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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