"Qué pend... que son": Mariano Brozincevic acusará de "trampa" a Nico Solabarrieta y a La Guarén

26 ag. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic y Nico Solabarrieta nuevamente se enfrascarán en una fuerte discusión.

En medio de la primera competencia de la semana, el exfutbolista y La Guarén querrán saber más de la prueba y el trasandino los acusará de trampa: "¿Por qué se están subiendo así, cuál es la idea, hacer trampa antes? Qué pendejos que son".

El hijo de Ivette Vergara perderá la paciencia y enfrentará a su compañero, generando una tensa situación frente a sus compañeros y al equipo técnico: "¿Qué te andas metiendo en mis hue...? Qué me vas a ganar, patético".

Volverías con tu ex? 2

La pregunta que pondrá en jaque a Rai Cerda

Por otro lado, Rai Cerda recibirá una impactante pregunta de parte de una seguidora del reality: "¿Qué harías si yo te dijera que Faloon tiene una nueva relación afuera del reality?".

Finalmente, los conflictos no cesarán y Bárbara Córdoba y Nicole Moreno se pelearán nuevamente, pero ahora en plena ducha.