¿Qué le habrá pasado? Ludmila Ksenofontova romperá en llanto y Nicole Moreno la consolará

27 ag. 2026 - 00:47 hrs.

En el avance del capítulo 51 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova protagonizará una triste escena y será consolada por Nicole Moreno.

La patinadora estará recostada en su cama y le dirá a su amiga que "está complicada la cosa", mientras ella la abraza cariñosamente.

Sin embargo, una desconocida pena embargará a la exesposa de Álvaro Ballero y romperá en llanto, pero la modelo intentará darle ánimo: "Todo va a estar bien, tranquilita".

Volverías con tu ex? 2

Una fiesta bastante coqueta

También, los participantes serán parte de la "fiesta salvaje", donde bailarán, disfrutarán de ricos tragos y realizarán coquetas penitencias.

Tom Brusse y Yasmín Valdés compartirán una frutilla de una forma muy sensual, misma acción que replicarán Ludmila Ksenofontova y Kaoto.