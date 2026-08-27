¿Qué le habrá pasado? Ludmila Ksenofontova romperá en llanto y Nicole Moreno la consolará
En el avance del capítulo 51 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova protagonizará una triste escena y será consolada por Nicole Moreno.
La patinadora estará recostada en su cama y le dirá a su amiga que "está complicada la cosa", mientras ella la abraza cariñosamente.
Sin embargo, una desconocida pena embargará a la exesposa de Álvaro Ballero y romperá en llanto, pero la modelo intentará darle ánimo: "Todo va a estar bien, tranquilita".
Una fiesta bastante coqueta
También, los participantes serán parte de la "fiesta salvaje", donde bailarán, disfrutarán de ricos tragos y realizarán coquetas penitencias.
Tom Brusse y Yasmín Valdés compartirán una frutilla de una forma muy sensual, misma acción que replicarán Ludmila Ksenofontova y Kaoto.
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