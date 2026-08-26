Sofía Latorre reveló el inesperado desenlace de su rivalidad con Estefi Marquis: "Lo hablamos muchas veces"

26 ag. 2026 - 11:55 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Sofía Latorre se refirió a su reciente eliminación de Volverías con tu ex? 2 y habló sobre su polémica relación con Estefi Marquis.

Recordemos que la influencer y Rai Cerda se batieron a duelo con Luis Mateucci y Bárbara Córdoba y terminaron perdiendo por tan solo segundos. Tras lo anterior, el ingeniero fue el que tuvo que tomar la decisión y escogió olvido, dejando fuera de competencia a su expareja.

Volverías con tu ex? 2

La reflexión de Sofía Latorre

En sus historias, Sofía Latorre confesó que esta segunda salida del reality era muy diferente, pues sentía que ya había cumplido su ciclo.

También, reveló en qué quedaron sus peleas con su gran enemiga, Estefi Marquis: "Ya no me llevaba mal con nadie, si yo discutía con alguien eran peleas cotidianas que pasan en un reality, pero nada con alguien puntual. Mis temas con la Estefi quedaron cerrados, nos despedimos de una manera que yo sentí que ya se cerró el tema, lo hablamos muchas veces y más que eso, es suficiente. Con el resto de los compañeros lo mismo, me despedí de todos y eso me hace irme como me fui, conforme".

Igualmente, la exparticipante de Volverías con tu ex? 2 disparó contra Kaoto, quien se suponía que era su amigo en el encierro.

"No le creo ni su nombre. Partiendo porque pelaba a Rai y era su amigo supuestamente, de afuera, y ahora me doy cuenta que hasta a mí, yo nunca le hice nada a él, todo lo contrario, nos llevábamos súper bien, lo consideraba mi amigo adentro y ahora me doy cuenta que dice 'menos mal se fue la Sofía'. Él debería ganarse el premio al mejor actor", expresó Sofía Latorre.