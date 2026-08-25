"Tiene novia afuera, lo conoce la familia": Mateucci revelará supuesta relación secreta de Nico Solabarrieta

25 ag. 2026 - 10:30 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, una cariñosa cita entre Kaoto y Ludmila Ksenofontova dejará al descubierto su pasión y complicidad, mientras que Luis Mateucci revelará una supuesta relación de Nicolás Solabarrieta fuera del encierro.

Durante la mañana, Mariano y Mateucci tendrán una conversación sobre cómo el exfutbolista cambió al volver con Guarén: "Nico se ha dado vuelta como una media. Te juro que siento que ella lo tiene tan agarrado de los huevos, ahora están durmiendo abrazaditos, no lo puedo creer".

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El argentino, por su parte, revelará un supuesto antecedente de su vida fuera del reality: "Tiene una novia afuera, loco, ya lo conoce la familia, todo. Yo le voy a pedir disculpas hasta por ahí no más porque sé que saqué temas de afuera, pero él arrancó, porque si él tenía conmigo un tema de afuera, ¿por qué no me llamó?… Llena la cabeza hablando mal de la otra (Guarén) y después la defiende, pero es él el que habla mal de ella, no nosotros, nosotros no sabemos nada de su relación, si yo sé todo lo que sé es por él. ¿Quién se encargó de darle mala publicidad a la Guarén? Él", revelará Luis, dejando en evidencia que tendría información sobre una relación de Nicolás fuera del encierro.

Kaoto y Ludmila Ksenofontova tendrán una cita

Más tarde, el tono cambiará por completo cuando Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizarán una romántica cita en el patio. La patinadora rusa se pondrá su vestido más lindo, que tenía guardado para una ocasión especial, y ambos aprovecharán el momento para sincerarse sobre cómo comenzó a surgir la atracción entre ellos.

"¿Cuándo me miraste con otros ojos?", le preguntará Kaoto a Ludmila. "Cuando ustedes hicieron el asado con Julio, y me dije, ¿por qué me pone fotos en todas?", le responderá ella.

Volverías con tu ex? 2

El ingeniero informático también revelará cuándo sintió que entre ambos comenzó a existir una conexión especial: "Yo creo que fue la primera vez que dormimos juntos en la Cabaña y notaste cuando me quedé dormido, ahí partimos como una conexión astral ancestral", confesará. "Y soñé contigo", recordará la artista sobre aquella noche.

Luego, los dos se definirán mutuamente en tres palabras. "Grande, simpático e inteligente", dirá ella. Pero Kaoto irá más allá: "Dulce, linda e inteligente. Agraciada, elástica y tierna". La cita continuará con confesiones más íntimas y Ludmila revelará su fantasía más romántica: "Me gustaría ir a la playa, una playa donde no hay nadie".

Finalmente, ambos deberán susurrarse al oído tres cosas que más les gustan del otro. "Tus ojos, tu pelo, cómo me miras cuando dormimos", le dirá el ingeniero.

"Lo que más me gusta de ti es tu altura, tu fuerza, cuando te miro y tú me miras", responderá la participante. La cita terminará con abrazos, caricias y besos en las mejillas y frente, como tiernos jóvenes enamorados.

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