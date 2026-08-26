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Ludmila Ksenofontova reveló si se proyecta con Kaoto fuera de Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno le hizo una importante pregunta a Ludmila Ksenofontova sobre su acercamiento con Kaoto.

Fue la patinadora rusa quien le preguntó a su amiga qué pensaba sobre lo que estaba pasando con Carlos Águila y ella fue bastante sincera: "Contigo no creo que esté jugando".

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Tras lo anterior, la modelo lanzó su interrogante: "¿Tú te proyectas con él afuera?".

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Ludmila Ksenofontova

Ludmila Ksenofontova pensó por unos minutos y respondió sinceramente: "No sé, es lo que también decían las chicas, dejar fluir, pasarlo bien no más". 

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Luego, Nicole Moreno le pidió a la patinadora que le contara cómo Kaoto era con ella y rápidamente esbozó una sonrisa: "Es distinto, cuando estamos los dos juntos es diferente. Cuando no hay compromisos, yo siento que las relaciones son más sanas".

Finalmente, la modelo fitness reveló que hace un tiempo que Carlos Águila dejó de lanzarle comentarios coquetos, aludiendo a está enfocado en la rusa. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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