La inesperada aparición de Otakin en Volverías Con Tu Ex?2 que emocionó a Luis Mateucci

26 ag. 2026 - 00:29 hrs. | Act. 27 ag. 2026 - 00:29 hrs.

En el capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci recibió un inesperado mensaje de parte de un amigo que conoció en El Internado.

En el marco de una dinámica, animada por Joaquín Méndez y Julio César Rodríguez, donde los fanáticos del reality le enviaban preguntas a los participantes, el trasandino fue sorprendido por Otakin.

"Y si hay una fanático más grande que Mateucci, ese soy yo. Luchito, tú que siempre vas de frente, quiénes de la casa son los más verdaderos y quiénes son los más doble cara, mójate el potito, besitos", consultó el influencer.

Volverías con tu ex? 2

La amistad de Luis Mateucci con Otakin

Tan solo unos segundos le bastaron a Luis Mateucci viendo las imágenes para ponerse contento y dedicarle emotivas palabras a Otakin.

"Me alegro por él porque lo cambió, es un auto nuevo ese. Quiero mandarle un saludo muy pero muy grande, lo quiero mucho y de verdad que es uno de los amigos que uno se lleva del reality, afuera lo conocí y lo quiero mucho, le mando un saludo muy grande", expresó el argentino.