"Tiene una mina viviendo en su...": Mariano revelará más detalles de la supuesta polola de Nico Solabarrieta

27 ag. 2026 - 11:20 hrs.

Esta noche, en Volverías con tu ex? 2, se desatarán las pasiones durante una sensual Fiesta de la Selva, pero también los rumores, las dudas y hasta las "propuestas indecentes".

Camila Nash, en conversación con Nicole Moreno y Mariano Brozincevic, pondrá en duda la relación entre Nicolás Solabarrieta y Guarén, luego de que ambos reconocieran en una actividad que, hasta ahora, no les ha nacido darse un beso.

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"¿Por qué crees que Nico está como perro faldero detrás de ella? ¿Cómo llevas un mes durmiendo con la persona que amas y no te den ganas de darle un beso en un mes? Está todo muerto eso. Él quiere que ella vuele y que otro la conquiste, él quiere estar libre, ¿por qué no la sacan?", instalará la expareja de Tom Brusse.

Pero Mariano entregará un antecedente que encenderá aún más los rumores sobre el exfutbolista: "Él está de novio afuera. Tiene una mina viviendo en su departamento, Mateucci me dijo", les revelará. "Sé que tiene una argentina afuera, pero yo creí que estaba en Argentina", comentará Nash.

La inesperada pregunta de Yasmín Valdés

Durante la noche, los participantes disfrutarán de una sensual Fiesta de la Selva, donde las mujeres, una a una, bailarán al estilo de Salma Hayek con una serpiente y luego se enfrentarán a un atrevido juego en el que deberán comer fruta sobre el cuerpo de los hombres.

Ludmila sorprenderá al animarse a participar y sacarle una frutilla de la boca y cuerpo a Kaoto. Luego dormirán juntos haciéndose cariño en el pelo, abrazados, según Kaoto, "cucharita", y tendrán un tierno despertar.

Además, el ingeniero informático revelará a Yasmín Valdés sus ganas de seguir conociendo a la patinadora de hielo fuera del reality: "Yo no sé si ella piensa que esto es como un amor de reality, a mí igual me gustaría verla afuera, me gustaría llevarla un finde a la playa".

Pero la sensualidad de la casa también abrirá la puerta a inesperadas confesiones. Yasmín, aprovechando la estrecha relación que ha construido con Rai Cerda, se atreverá a preguntarle directamente si existe alguna posibilidad entre ellos y lanzará una particular "propuesta": "Si no existiera la que sabemos (Faloon), ¿yo tendría alguna posibilidad? Directo al callo, soy la versión más senior", le dirá coqueta y con esperanza".

Volverías con tu ex? 2

Rai reaccionará entre risas, pero será categórico: "Me gusta la tranquilidad, no las pendejas locas que te sacan de quicio, no es lo que busco", le responderá, antes de retirarse. Yasmín, lejos de darse por vencida, le dejará una última advertencia: "Cuando quiera le hago cariñito", le dirá, dejando abierta una puerta que podría traer más de una sorpresa en el encierro.

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