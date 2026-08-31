Javiera le declarará su amor a Manuel y lo besará en el capítulo 186 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 186 de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) les dirá a sus amigas que quedaría embarazada de Manuel (Mario Horton) solo para arruinarle la vida a Tere (Elisa Zulueta).
Toda esta conversación llegará a oídos de la propia Tere, quien, consumida por la furia, terminará golpeando a la periodista.
Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) estará convencido de que su hija volverá a iniciar un romance con Manuel.
Javiera le declarará su amor a Manuel y lo besará
Además, Javiera (Daniela Ramírez) llegará de sorpresa al departamento de Manuel (Mario Horton).Ir a la siguiente nota
Luego de conversar sobre Ema, la corredora de propiedades le declarará su amor al publicista y lo besará apasionadamente.Ve el capítulo en
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