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Javiera le declarará su amor a Manuel y lo besará en el capítulo 186 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 186 de Reunión de SuperadosEma (Constanza Mackenna) les dirá a sus amigas que quedaría embarazada de Manuel (Mario Horton) solo para arruinarle la vida a Tere (Elisa Zulueta).

Toda esta conversación llegará a oídos de la propia Tere, quien, consumida por la furia, terminará golpeando a la periodista.

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Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) estará convencido de que su hija volverá a iniciar un romance con Manuel.

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Javiera le declarará su amor a Manuel y lo besará

Además, Javiera (Daniela Ramírez) llegará de sorpresa al departamento de Manuel (Mario Horton).

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Luego de conversar sobre Ema, la corredora de propiedades le declarará su amor al publicista y lo besará apasionadamente.

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