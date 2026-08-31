Javiera le declarará su amor a Manuel y lo besará en el capítulo 186 de Reunión de Superados

31 ag. 2026 - 22:37 hrs.

En el avance del capítulo 186 de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) les dirá a sus amigas que quedaría embarazada de Manuel (Mario Horton) solo para arruinarle la vida a Tere (Elisa Zulueta).

Toda esta conversación llegará a oídos de la propia Tere, quien, consumida por la furia, terminará golpeando a la periodista.

Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) estará convencido de que su hija volverá a iniciar un romance con Manuel.

Reunión de Superados / Mega

Javiera le declarará su amor a Manuel y lo besará

Además, Javiera (Daniela Ramírez) llegará de sorpresa al departamento de Manuel (Mario Horton).

Luego de conversar sobre Ema, la corredora de propiedades le declarará su amor al publicista y lo besará apasionadamente.