La Baronesa - Capítulo 11: Se quiebra el corazón de Emilia

31 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) no aceptó la propuesta de Aurora (Loreto Valenzuela) y presionó para que Emilia (Octavia Bernasconi) terminara su relación con Nicolás (Andrew Bargsted).

La matriarca de la familia Márquez no tuvo más salida que pedirle a su nieta que cumpla, poniéndola contra la espada y la pared.

Pese a lo mucho que ama a su prometido, la joven no puede permitir que su familia termine en la calle y decidió llamar a Nico para decirle algo que a tiene destrozada.

La Baronesa / Mega

La noche de Clara y Antonio

Clara (Lorena Bosch) y Antonio (Carlos Díaz) fueron al mismo hotel donde pasaron su noche de bodas y aunque ella no quiso beber con la clásica copa de champaña, su marido se las ingenió para darle el sedante de todas maneras.

Ella perdió la conciencia, mientras en la habitación del lado estaban León (César Caillet) y Facundo (Vicente Almuna), el gigoló que contratan hace 5 años para que se acueste con Clara.