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"¡Antonio! Hay un hombre...": Clara despierta del sueño completamente angustiada en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 11 de La Baronesa, León (César Caillet) le pagó una generosa suma de dinero a Facundo (Vicente Almuna) tras cumplir con la "tarea" que le encomendaron.

Luego, el médico y Antonio (Carlos Díaz) se quedaron solos en la habitación de hotel, lamentando que la gran noche que tuvieron llegue a su fin. 

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Clara está intranquila

El abogado salió porque tenía que cumplir con la pantomima del esposo perfecto, pero al ir al cuarto de Clara (Lorena Bosch) la vio agitada mientras dormía. Algo la incomodaba y la hizo despertar con un grito. 

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"¡Antonio! Hay un hombre...", dijo su esposa mientras miraba hacia la puerta, confudida entre el sueño y la realidad.

Él, abrazándola, intentó tranquilizarla de que solo se trataba de una pesadilla.

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