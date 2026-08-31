"¡¿Mi amor?!": Paula se indignará al descubrir la relación de Javier y Emilia en el capítulo 12 de La Baronesa

31 ag. 2026 - 18:20 hrs. | Act. 01 sept. 2026 - 10:39 hrs.

En el avance del capítulo 12 de La Baronesa, la familia Márquez se reunirá a tomar desayuno, tras el escándalo por el quiebre entre Nicolás (Andrew Bargsted) y Emilia (Octavia Bernasconi).

La menor del clan estará muy incómoda por las preguntas, pero se sentirá peor al ver aparecer a Javier (Simón Pesutic) en el comedor.

"Tienen que estar todos bastante sorprendidos..."

El "príncipe azul" emocionará a Paula (Francisca Armstrong). "¿Y tú qué haces acá? Norma, pongámosle un puesto al lado mío para que tome desayuno", pedirá la hija mayor de Antonio (Carlos Díaz), pero no será necesario.

La Baronesa / Mega

Javier hablará frente a todos. "Sé que tienen que estar todos bastante sorprendidos, pero me pareció importante y necesario que supieran por mí... por nosotros, en realidad. No tengas miedo, yo voy a estar contigo, mi amor", dirá, acercándose a una angustiada Emilia.

"¡¿Mi amor?!", preguntará Paula, completamente indignada al ver lo que sucede.