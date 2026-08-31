"¡Hasta cuándo, vieja de mier...!": Nicolás perderá los estribos con Aurora en el capítulo 12 de La Baronesa

31 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 12 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) no se tomará a bien el quiebre con Emilia (Octavia Bernasconi) y le echará toda la culpa a Aurora (Loreto Valenzuela).

"Se salió con la suya. Oigam yo sé que usted está detrás de esto. ¡Yo sé que usted tiene la culpa! ¡Yo nunca le gusté para su nieta y ahora dice que me dejó por otro!", le reclamará al encontrarla en el salón.

Mutua antipatía

Aurora nunca ocultó el desagrado que sentía por el preparador físico, porque creía que su nieta favorita debía aspirar a una persona con mejor pasar económico.

La Baronesa / Mega

"Ay, me alegro de que por fin haya entrado en razón y este con otro, no con un poca cosa, roto", responderá ella sin reprimir el disgusto.

Sus palabras golpearán a Nicolás hasta lo más hondo, porque siempre reprimió su antipatía por Aurora, pero ya no podrá más y la insultará directamente: "¿Hasta cuándo nos va a hacer la vida imposible? ¡Hasta cuándo, vieja de mier...!".