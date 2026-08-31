"El servicio que tengo con ustedes es especial": Aparece Facundo, el "sustituto" de Antonio en La Baronesa

31 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 11 de La Baronesa, mientras Clara (Lorena Bosch) y Antonio (Carlos Díaz) se preparaban para "su noche" en el hotel, León (César Caillet) estaba en la habitación del lado con Facundo (Vicente Almuna), el hombre que contratan para que simule ser el abogado.

Facundo es un gigoló y desde hace 5 años que trabaja para León y Antonio, sin embargo, su actitud comenzó a incomodar al médico.

La petición de Facundo

"Yo creo que con ese trabajo yo me merezco unos cariñitos. El servicio que yo tengo con ustedes es bien especial y, ¿sabes? No sé si me gusta tanto tampoco", señaló Facundo.

La Baronesa / Mega

Para León, estar con Clara no debería ser distinto de las otras mujeres con las que Facundo se acuesta. "Mis clientas están siempre despiertas y lúcidas, no puedo decir lo mismo de la mujer de tu amigo...", deslizó el trabajador sexual.

Pero a riesgo de perder este trabajo por el que recibe tres veces su tarifa, Insulza le recordó que lo eligieron porque era de los que no hace preguntas.