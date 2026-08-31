"No me puedo casar contigo": Emilia no tuvo más opción y terminó su relación con Nicolás en La Baronesa
En el capítulo 11 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) lloraba en su habitación, desconsolada e incapaz de contarle a Nicolás (Andrew Bargsted) qué es lo que la tiene tan angustiada.
Precisamente al verla así, el preparador físico se puso de pie y tomó la ropa de su polola, decidido a sacarla de esa casa: "Tú necesitas salir de este lugar. No es arrancar, es dejar de posponer lo que nosotros decidimos hace mucho tiempo".
Pero eso no sería posible. Emilia estaba obligada a cumplir con su compromiso con Javier (Simón Pesutic) a cambio de que su familia siga viviendo en la casa familiar.Ir a la siguiente nota
Lo que Emilia quería evitar
Llorando con más fuerza, la joven se lamentó y se quitó el anillo que Nico le dio: "No es justo... Tenemos que terminar. No me puedo casar contigo".
Y el hijo de Francesca (Katyna Huberman), sin entender el cambio repentino de Emilia, se quedó mudo ante el término.Ve el capítulo en
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