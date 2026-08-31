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"No me puedo casar contigo": Emilia no tuvo más opción y terminó su relación con Nicolás en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 11 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) lloraba en su habitación, desconsolada e incapaz de contarle a Nicolás (Andrew Bargsted) qué es lo que la tiene tan angustiada. 

Precisamente al verla así, el preparador físico se puso de pie y tomó la ropa de su polola, decidido a sacarla de esa casa: "Tú necesitas salir de este lugar. No es arrancar, es dejar de posponer lo que nosotros decidimos hace mucho tiempo"

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Pero eso no sería posible. Emilia estaba obligada a cumplir con su compromiso con Javier (Simón Pesutic) a cambio de que su familia siga viviendo en la casa familiar.

La Baronesa / Mega
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Lo que Emilia quería evitar

Llorando con más fuerza, la joven se lamentó y se quitó el anillo que Nico le dio: "No es justo... Tenemos que terminar. No me puedo casar contigo".

Y el hijo de Francesca (Katyna Huberman), sin entender el cambio repentino de Emilia, se quedó mudo ante el término. 

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