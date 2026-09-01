"Una segunda mamá": La Guarén explicó su real relación con Ivette Vergara tras fallar en detector de mentiras

01 sept. 2026 - 00:31 hrs.

En el capítulo 52 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén explicó más sobre la relación que tenía con su exsuegra, Ivette Vergara.

Todo comenzó cuando Valentina Torres se sometió al detector de mentiras y le realizaron la siguiente pregunta: "¿A usted le caía mal la madre de Nicolás?".

La artista dijo que no, pero el experto examinó sus índices y dijo que su respuesta había sido mentira.

Volverías con tu ex? 2

La explicación de La Guarén

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le pidió a La Guarén que contara cómo era su relación con la madre de Nico Solabarrieta.

"Fue un 7 conmigo, fue una segunda mamá, me aconsejó muchas veces, me apoyó en varias situaciones, así que cómo me podría caer mal alguien que también me recibió en su casa, cuando tuve problemas en mi casa. Lo único que siento hacia ella es agradecimiento", expresó.

Finalmente, la artista fue consultada sobre si ella creía que había afectado el término con el exfutbolista en su vínculo con la periodista y ella dijo que no.