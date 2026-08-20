Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 46: El tenso cruce entre Flavia Laos y Austin Palao
En el capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, las parejas amenazadas llegaron a la competencia de salvación, la cual no estuvo libre de conflictos.
Rai Cerda y Sofía Latorre continuaron peleando y aseguraron que no querían saber nada más del otro, pues se dijeron cosas muy fuertes.
La prueba fue ganada por La Guarén y Nico Solabarrieta, quienes se salvaron de ir a la eliminación, mientras que el ingeniero y la influencer hicieron un mea culpa, expresando que sus problemas les pasaron la cuenta.
La tensión entre Flavia Laos y Austin Palao
Por otro lado, Estefi Marquis les contó a Nicole Moreno y a Camila Nash que Bárbara Córdoba estaba criticando las operaciones estéticas que se había hecho Flavia Laos y se armó un debate.
De un momento a otro, la peruana y Austin Palao se enfrascaron en una fuerte discusión, cuando ella nombró a una persona del pasado de él.
Luis Mateucci intentó poner paños fríos a la situación, pero el artista le hizo una advertencia a su colega y decidió retirarse.
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