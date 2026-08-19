"No puedo relajarme": Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizarán inesperado momento de coqueteo
En el avance del capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto vivirán un momento bastante cómplice y coqueto.
Mientras están acostados en sus respectivas camas, se lanzarán comentarios y la patinadora dirá: "Viste, por eso no puedo relajarme".
Carlos Águila se reirá y le dirá que se ve completamente relajada y luego tomarán una siesta juntos.
La pelea de Flavia Laos y Austin Palao
Por otro lado, los participantes formarán parte de un divertido desafío de mímica, donde se reíran y hasta protagonizarán chascarros.
Finalmente, Flavia Laos y Austin Palao tendrán una discusión que comenzará inesperadamente y de la cual será testigo Luis Mateucci.
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