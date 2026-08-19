"No puedo relajarme": Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizarán inesperado momento de coqueteo

19 ag. 2026 - 00:34 hrs.

En el avance del capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto vivirán un momento bastante cómplice y coqueto.

Mientras están acostados en sus respectivas camas, se lanzarán comentarios y la patinadora dirá: "Viste, por eso no puedo relajarme".

Carlos Águila se reirá y le dirá que se ve completamente relajada y luego tomarán una siesta juntos.

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Flavia Laos y Austin Palao

Por otro lado, los participantes formarán parte de un divertido desafío de mímica, donde se reíran y hasta protagonizarán chascarros.

Finalmente, Flavia Laos y Austin Palao tendrán una discusión que comenzará inesperadamente y de la cual será testigo Luis Mateucci.