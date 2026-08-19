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"No puedo relajarme": Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizarán inesperado momento de coqueteo

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto vivirán un momento bastante cómplice y coqueto.

Mientras están acostados en sus respectivas camas, se lanzarán comentarios y la patinadora dirá: "Viste, por eso no puedo relajarme". 

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Carlos Águila se reirá y le dirá que se ve completamente relajada y luego tomarán una siesta juntos. 

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Flavia Laos y Austin Palao

Por otro lado, los participantes formarán parte de un divertido desafío de mímica, donde se reíran y hasta protagonizarán chascarros.

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Finalmente, Flavia Laos y Austin Palao tendrán una discusión que comenzará inesperadamente y de la cual será testigo Luis Mateucci

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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