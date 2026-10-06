¡Entre lágrimas! Ludmila Ksenofontova se reencontró con su hermana después de 8 años y conoció a su sobrina

06 oct. 2026 - 13:32 hrs.

Las últimas horas han sido muy emocionantes para Ludmila Ksenofontova, pues se reencontró con parte de su familia rusa, acá en Chile.

Fue a través de sus historias de Instagram que la exparticipante de Volverías con tu ex? 2 mostró la especial llegada de su hermana, Olya, luego de 8 años sin verse. Ella no llegó sola, pues viajó con su pequeña hija, a la cual la patinadora no conocía.

En el video, se puede ver a la exesposa de Álvaro Ballero en el Aeropuerto de Santiago, mientras se acercaba a su hermana y a su sobrina, con los ojos llenos de lágrimas. El abrazo fue bastante tierno y lleno de recuerdos.

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La emoción de Ludmila Ksenofontova

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova llevó a su hermana y a su pequeña sobrina a saludar a sus hijas al colegio, quienes también estuvieron muy contentas por el reencuentro y por conocer a su prima.

Por medio de su cuenta en la red social, la artista mostró las otras actividades que realizó junto a su familia.

Recordemos que la patinadora se vino a Chile, desde Rusia, hace casi dos décadas y participó en un programa de baile sobre el hielo, donde conoció a Álvaro Ballero y decidió quedarse para siempre en nuestro país.