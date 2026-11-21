21 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Tuvimos una semana llena de peleas en Volverías con tu ex? 2, donde varios participantes se enfrentaron, incluso llegando a las lágrimas.

La Asamblea Extraordinaria y una dinámica animada por Carmen Gloria Arroyo y Julio César Rodríguez detonaron los conflictos de los últimos capítulos.

1. La tensión entre Manuel González y Nicole Moreno explotó en el cara a cara

Manuel González y Nicole Moreno vienen peleando hace ya varios episodios y todo se detonó cuando llegó el cara a cara.

Antes de realizar sus respectivos votos, Julio César Rodríguez les preguntó cómo estaban y el español transparentó su enojo, explicando que la modelo era de una forma en algunas situaciones y de otra muy distinta cuando se trataba de estar más cerca.

La campeona fitness lo negó y aseguró que el problema había sido que él había revelado situaciones íntimas entre los dos. Todo se complicó cuando el europeo la llamó mentirosa y ella se retiró entre lágrimas de la Asamblea Extraordinaria.

Volverías con tu ex? 2

2. La broma de Luis Mateucci a Bárbara Córdoba

También, Luis Mateucci decidió jugarle una broma a Bárbara Córdoba y tomó su bolsa con ropa interior y la escondió en una zona dentro del baño.

Tan solo unos minutos después, la trasandina se dio cuenta que sus cosas no estaban y empezó a armar teorías, cuando varios de sus compañeros estaban en la competencia de salvación.

Nicole Moreno, Camila Nash y Flavia Laos salieron al baile, pero la argentina quiso esperar a los demás participantes para encararlos.

3. Las mujeres se enfrascaron en fuerte pelea

El responsable del robo de la ropa nunca se dio a conocer y La Guarén tomó la batuta para preguntarles a todos quién lo había hecho.

Estefi Marquis, harta de los constantes ataques, le quitó la bolsa y desató una discusión que la enfrentó con Bárbara Córdoba e incluso tuvieron que separarlas.

Ellas no fueron las únicas, pues Faloon Larraguibel y Camila Nash también casi se van a las manos por la misma situación.

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4. Se establecieron las parejas que van a la eliminación

Por otro lado, se realizó una nueva competencia de salvación, donde las mujeres tuvieron que sacar la cara por sus duplas.

En esta ocasión, Nicole Moreno fue la más rápida y, junto a Manuel González, aseguraron una semana más en la casona.

Así las cosas, Flavia Laos y Luis Mateucci tendrán que enfrentarse a la pareja compuesta por Estefi Marquis y Mariano Brozincevic, para no quedar eliminados de Volverías con tu ex? 2.

5. Los mensajes que hicieron pelear nuevamente a Nico Solabarrieta a La Guarén

El conflicto que marcó la semana se armó cuando Estefi Marquis contó que sí habían intercambiado más mensajes con Nico Solabarrieta.

Si bien el exfutbolista aseguró que él nunca le contestó a su compañera, la guerra se desató cuando La Guarén recalcó que seguía enterándose de situaciones.

Ambos intentaron hablar sobre el conflicto, pero todo terminó peor, él se retiró del lugar y ella se desahogó entre lágrimas con Austin Palao.

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