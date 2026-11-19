Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 94: La broma que provocó una fuerte pelea
En el capítulo 94 de Volverías con tu ex? 2, se vivió un momento muy tenso luego de una broma realizada a Bárbara Córdoba que desató un feroz cruce entre algunas participantes.
Precisamente, todo comienza cuando Luis Mateucci, en compañía de Estefanía Marquis y Flavia Laos, decidió esconder la ropa interior de Bárbara mientras ella estaba en otro sector de la casa.
Luego de esto se vivió una competencia de salvación donde Manuel González y Nicole Moreno se llevaron la victoria.
Bárbara Córdoba causa enorme pelea
En el regreso de las duplas, Bárbara Córdoba aprovechó la instancia para encarar a las mujeres y preguntar si alguna de ellas había sido, ya que en conversación previa con Mateucci estaba segura de que él no fue.
De esta forma se generó una enorme discusión en la que Estefi Marquis encaró a Bárbara y ambas se terminaron empujando, al mismo tiempo que Faloon Larraguibel se enfrentaba a Camila Nash.
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